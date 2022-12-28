الصحة العالمية تحذر من دفعة دواء

2022/12/28 | 17:06 - المصدر: بغداد اليوم

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حذرت منظمة الصحة العالمية من وجود دفعة ملوثة لدواء يستخدم في علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية، في لبنان واليمن.

وأصدرت المنظمة، الثلاثاء، تنبيها بشأن عثورها على دفعة ملوثة من منتج ميتوتريكسات بعيار 50 ملغ في البلدين.

وأوضحت أنه "تم العثور على الدفعة الملوثة في اليمن ولبنان بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء، حيث أجرت السلطات الصحية في البلدين اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، وكشفت نتائج الاختبارات عن وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية، وهو ما يدل على تلوث المنتجات".

ويندرج دواء ميتوتريكسات ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية، وهو عامل علاج كيميائي كابت لجهاز المناعة، ويوصف لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

وعدوى الزائفة الزنجارية التي تصيب مجرى الدم هي عدوى خطيرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة ويمكن لأي منتج ملوث يحقن مباشرة في الجسم أن يشكل مخاطر شديدة على المرضى.

وبحسب البيان، فإن "شركة التصنيع أكدت لمنظمة الصحة العالمية، أن المعلومات المتعلقة برقم الدفعة وتاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية المشار إليها في التنبيه مطابقة لما يرد في سجلاتها الداخلية، إلا أنها لم تحصل حتى الآن على عينات من المنتجات المشتبه فيها لكي تجري عليها اختباراتها التأكيدية".

وكشفت المنظمة أنه "كان من المفترض أن يتم بيع هذه الدفعة حصريا في الأسواق الهندية وأن الكمية الموجودة في لبنان واليمن تم استيرادها من خارج سلسلة التوريد المنظمة، لذا فإن شركة التصنيع لا يمكنها أن تضمن سلامة المنتج".

وشددت على ضرورة الكشف عن المنتجات الملوثة وسحبها من التداول لمنع إلحاق الأذى بالمرضى، وطالبت بزيادة الترصّد وتوخي الحذر على مستوى سلاسل التوريد في البلدان والأقاليم التي يُحتمل تأثرها بهذا المنتج.

كما نصحت المنظمة بزيادة المراقبة على مستوى الأسواق غير النظامية وحثت السلطات المختصة بإخطارها فورا، في حال اكتشاف هذا المنتج في أسواق بلدانها.

وحثت منظمة الصحة العالمية شركات التصنيع على إجراء اختبارات للكشف عن أي تلوث ميكروبي قبل إصدار دفعات المنتجات النهائية للاستخدام، وشددت على ضرورة الحصول على الأدوية من خلال موردين معتمدين ومرخّصين، والتحقّق بعناية من أصالة المنتجات وحالتها المادية.

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