الخطوط الجوية تعلن عودة تفعيل نظام استرجاع تذاكر السفر

2022/12/28 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إدارة الشركة العامة للخطوط

الجوية العراقية، اليوم الأربعاء، عودة

تفعيل نظام استرجاع تذاكر السفر.

وذكرت الإدارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انها "تعلن المسافرين عن عودة

تفعيل نظام استرجاع ت

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