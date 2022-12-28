الموارد تعلن ارتفاع منسوب بحيرة الرزازة وانخفاض ملوحتها

2022/12/28 | 17:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم

الأربعاء، ارتفاع منسوب بحيرة الرزازة

وانخفاض ملوحتها نتيجة الأمطار الأخيرة

التي شهدتها البلاد.

وقال مدير الموارد المائية في محافظة

كربلاء، حسنين قحطان العواد، إن

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