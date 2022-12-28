المنتخب الوطني يجري ثاني وحداته التدريبية

2022/12/28 | 17:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أجرى المنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، ثاني وحداته التدريبية استعدادا لمواجهةِ منتخب الكويت يوم الجمعة المُقبل.وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن “المنتخب الوطني خاصَ، ثاني وحداته […]

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