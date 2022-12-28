النفط يتراجع دون الـ 85 دولاراً للبرميل

2022/12/28 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

تراجعت أسعار النفط العالمية، مساء اليوم الأربعاء، لما دون 85 دولاراً للبرميل.

ووفقاً لآخر تحديث في الساعة 4:00 مساءً بتوقيت بغداد، بلغت العقود الآجلة من خام برنت 84.43 دولاراً للبرميل بعد أن اقتربت أمس من 86 دولاراً قبل أن تتراجع مجدداً.





وبلغت عقود الخام الأميركي الآجلة 79.22 دولاراً للبرميل في ذات التوقيت.

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