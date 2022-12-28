شاهد بالفيديو.. ماذا يحاك في الخفاء حول ارتفاع سعر الدولار في العراق ؟

2022/12/28 | 17:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f8KXh5EH5kw

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