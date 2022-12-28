2022/12/28 | 17:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pYiR-74MVb8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الكاتب والباحث بالفكر الانساني عبدالعزيز بدر قحطان ضيف برنامج عيد وحب - ضمن احتفالات اعياد رأس السنة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الكاتب والباحث بالفكر الانساني عبدالعزيز بدر قحطان ضيف برنامج عيد وحب - ضمن احتفالات اعياد رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).