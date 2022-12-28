"السبطين" تستقبل الدفعة الأولى من طلبتها.. العتبة الحسينية تفتتح اول جامعة دولية تابعة لها في العراق (صور)

2022/12/28 | 17:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح الامين العام للعتبة الحسينية

المقدسة الاستاذ حسن رشيد العبايجي،

مساء اليوم الاربعاء، جامعة السبطين

الدولية للعلوم الطبية في مدينة كربلاء

المقدسة بحضور وزير الصحة الدكتور صالح

مهدي الحسناوي ووزير

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