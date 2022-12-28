2022/12/28 | 17:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيّف خلالها محافظ البنك المركزي العراقي نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط يرأس جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشة اجراءات البنك المركزي في خفض سعر الصرف —- رأس السيد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، مساء اليوم، الاربعاء، جلسة طارئة للمجلس الوزاري للاقتصاد، ضيف خلالها السيد محافظ البنك المركزي العراقي […]

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