إيلون ماسك اكثر ملياردير خسارة في 2022

2022/12/28 | 17:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: فقد المليارديرات حول العالم ما يقرب من تريليوني دولار، مجتمعين، في عام...

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