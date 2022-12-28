محافظ البنك المركزي: الإجراءات المتخذة ستسهم في تحقيق الاستقرار النقدي في العراق

2022/12/28 | 17:59 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: ترأس نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، الأربعاء 12/28/2022،...

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