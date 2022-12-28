نائب: البنك المركزي لا يزود السلطة التشريعية بالمعلومات

2022/12/28 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال النائب المستقل، هادي السلامي، إن البنك المركزي لا يزود البرلمان وهو سلطة تشريعية، بالمعلومات بحجة سريتها، فيما وصف هذا الأمر بـ"الغريب".

وذكر السلامي خلال تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم) أن "أغلب مفاتحاتنا إلى البنك المركزي، بشأن تزويد البرلمان بالعملومات، تُقابل باعتذار البنك عن تقديمها بحجة كونها معلومات سرية،

وبين: "قبل أيام، كانت هناك إجابة الى لجنة النزاهة أن البنك اعتذر عن تقديم المعلومات المطلوبة للسبب ذاته".

وأردف: "هذا أمر غريب، أن يعتذر البنك عن تزويد السلطة التشريعية بالمعلومات".

وخلال هذين اليومين، تواجه الحكومة والبنك المركزي انتقادات واسعة، جراء ارتفاع سعر صرف الدولار وتغيره أكثر من مرة خلال ساعات، إذ وصل يوم أمس إلى عتبة الـ160 ألف دينار لكل ورقة نقدية من فئة 100 دولار.

تحرير: غ.ف

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