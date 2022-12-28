2022/12/28 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

اعتبر المحلل السياسي مجاشع التميمي اليوم الاربعاء، وجود تراجعات للحكومة برئاسة محمد شياع السوداني عن بعض الفقرات المثبتة في برنامجه الحكومي وعلى رأسها اجراء الانتخابات المبكرة.

وقال التميمي في تصريحات متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "السوداني اثقل برنامجه الحكومي بالعديد من الفقرات مثل حصر السلاح بيد الدولة ومحاربة الفاسدين التي لم ينجح في تحقيقها وقد تكون صعبة عليه وبعضها تم التراجع عنها، مثل فقرة اجراء انتخابات مبكرة".

واضاف أن "البرنامج الحكومي للسوداني تضمن اجراء انتخابات مبكرة ولكن الان تم التراجع من قبل الحكومة والقوى الداعمة لها مثل الاطار التنسيقي عن فكرة اجراء انتخابات مبكرة وبدأ الحديث عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات ووفق القانون السابق الذي يواجه اعتراضات من قبل القوى السياسية الناشئة والتيار الصدري فضلا عن المرجعية".

واوضح أن "اصرار القوى السياسية الحالية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات هو محاولة لاعادة سيطرة ونفوذ هذه القوى على المحافظات".

وأشار إلى أن "هنالك تراجعا عن دعم السوداني منذ توليه المنصب من قبل القوى السياسية، حيث تم فرض شخصيات عليه ليس لديها تاريخا وسجلا مشرفا"، معتبرا ان "السوداني يمر بظروف صعبة بعد تراجع الكثير من القوى بوعودها للسوداني، الذي تحدث عن اول نقطة ببرنامجه حول محاربة الفساد، والمعلوم أنه لايستطيع محاربة الفساد لانه فساد سياسي مرتبط بجهات نافذة".

واكد وجود "خلافات كبيرة بدأت تظهر داخل الاطار التنسيقي والزعامات الكبيرة، بالاضافة الى خلافات بين الاطار وباقي القوى السياسية".

واشار الى ان "البيت الشيعي بارعا باطلاق التسميات مثل حكومة تكنوقراط وبالحقيقة مضمونها تابعة لجهات سياسية، واليوم نجرب حكومة الخدمات ولايمكن للنظام السياسي الحالي ان يقدم شيئا للمواطن في ظل ذات المشروع، متمثلا بمشروع المحاصصة التي يشترك فيها الجميع ولايمكن للسوداني استخدام صلاحياته".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محلل: السوداني في موقف صعب.. القوى تراجعت عن وعودها وتفرض "نفوذاً أكبر" - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محلل: السوداني في موقف صعب.. القوى تراجعت عن وعودها وتفرض "نفوذاً أكبر" - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).