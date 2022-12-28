امرأة أجنبية تستخدم حيلة لتهريب شحنة مخدرات لخارج العراق

2022/12/28 | 18:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترفت بإرسال شحنتين قبل هذه الحالة إلى خارج العراق.

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