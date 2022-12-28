وزير الهجرة توعز بتوزيع (6) آلاف حصة اغاثية متنوعة للنازحين والعائدين

2022/12/28 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوعزت وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو، اليوم الاربعاء، لموظفي فروع الوزارة في المحافظات الاستمرار بتقديم المواد الاغاثية للنازحين في المخيمات وخارجها والعائدين لمناطق سكناهم، اذ وزعت الوزارة (5،632) حصة اغاثية للنازحين والعائدين في بغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى .

وقالت الوزارة في بيان “على أثر ذلك وزع فرع الوزارة في بغداد جانب الرصافة (250) حصة اغاثية بين النازحين ، وفي قضاء الطوز وزع موظفي فرع الوزارة بمحافظة صلاح الدين (3،500) حصة اغاثية بين العائدين، كما وزعو كادر فرع الوزارة في محافظة ديالى العائدين الى خانقين وجلولاء (1،406) حصة اغاثية ، وفي محافظة نينوى شملو العائدين الى سهل نينوى (476) حصة اغاثية” .

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