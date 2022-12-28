2022/12/28 | 18:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشار محافظ ديالى خضر العبيدي، الثلاثاء، عن موعد حسم مصير اكبر مشروع مجاري في تاريخ المحافظة.

وقال العبيدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” مشروع مجاري غرب بعقوبة والذي تصل كلفته الى 160 مليار دينار تاخر حسمه لسنوات عدة رغم اهميته في انهاء معاناة اكثر من 100 الف نسمة تتحول مناطقهم الى برك ماء في مواسم الامطار الغزيرة”.

واضاف،انه” بناءا على الاتصال الهاتفي المباشر بين محافظ ديالى ووزير البلديات تعهد الاخير بحسم المشروع خلال اسبوع من الان عبر احالته الى احدى الشركات المتخصصة للبدء بتنفيذ محاورها والذي يحتاج الى 200 يوم لتنفيذه خاصة مع تعقيداته المتعددة”.

واشار الى ان” انجاز مشروع مجاري غرب بعقوبة سينهي معاناة الاهالي في تلك المناطق وينقذها من الفيضانات المتكررة”.

وتعد الاحياء الغربية لبعقوبة الاكثر كثافة سكانية على مستوى ديالى وهي تضم 3 احياء كبرى مع ازقة وعشوائيات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار حكومي يحدد موعد حسم اكبر مشروع مجاري في تاريخ ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار حكومي يحدد موعد حسم اكبر مشروع مجاري في تاريخ ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).