بترتيبات خاصة وفي

2022/12/28 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستعد كل من المنتخب البرازيلي ونادي ساو باولو سانتوس لإقامة جنازة للنجم بيلي الذي لا يزال يعاني من فشل في أعضاء مختلفة في جسده كمضاعفات لسرطان القولون.

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