2022/12/28 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت الاسواق العراقية خلال الايام الماضية ارتفاع حاد بأسعار صرف الدولار، مما تسببت ازمة ارتفاع الدولار بركود حاد بالمحال التجارية وخسارتهم الكبيرة بسبب هذه الازمة.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دولار متأرجح يأبى الاستقرار وارتفاع في الأسعار..



تذمر شديد يشهدهُ الشارع العراقي (تقرير) المركز الخبري الوطني.

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