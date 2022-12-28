2022/12/28 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أحتلت أزمة الدولار في العراق صدارة الترند العراقي في تويتر بعد الصعود و الهبوط في اسعار الصرف التي هزت السوق في اليومين الماضيين.وتفاعل أكثر من 5000 تغريدة على الدولار، وانقسم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “الدولار” يحتل الصدارة “بترند” العراق في تويتر المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الدولار” يحتل الصدارة “بترند” العراق في تويتر) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الدولار” يحتل الصدارة “بترند” العراق في تويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).