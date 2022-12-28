روسيا تسمح بتجميد الحيوانات المنوية مجانًا لجنودها الذين يقاتلون في أوكرانيا

2022/12/28 | 18:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، نقلا عن اتحاد المحامين الروس، أن الجنود الروس المشاركين في الحرب على أوكرانيا، سيكون لهم الحق، في تجميد الحيوانات المنوية وتخزينها مجانا في بنوك التجميد.

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