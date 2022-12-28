القضاء يصدر حكما بالاعدام بحق

2022/12/28 | 18:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أصدر مجلس القضاء، اليوم الاربعاء، حكما بالاعدام بحق "داعشي" بارز في كركوك.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "القضاء العراقي أصدر حكما بالاعدام بحق ابرز عناصر تنظيم داعش الإرهابي بعد ان قامت مديرية الأمن (التحقيقات والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي بالقاء القبض عليه في وقت سابق".

وأوضح أن "الإرهابي المدان كان يشغل صفة أمني وينتمي الى ما يسمى (قاطع كركوك)، حيث كان المسؤول المباشر عن اخطر مفرزة للاغتيالات المسؤولة عن اغتيال العديد من الضباط والمنتسبين بالعبوات اللاصقة والاسلحة الكاتمة للصوت، فضلا عن مشاركته بالعديد من المعارك ضد القوات الامنية، حيث كان ينتمي الى ما يسمى (ولاية الموصل) سابقاً".

وأضاف أن "مديرية الأمن (التحقيقات والأمن الوقائي) في هيئة الحشد الشعبي قد نجحت بإلقاء القبض على الإرهابي المدان في وقت سابق بخطة استخبارية نوعية وكمين محكم في محافظة كركوك بعد استحصال الموافقات القضائية".

تحرير: أ خ

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