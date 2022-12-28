2022/12/28 | 18:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسكت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بمستوى قريب من أعلى مستوياتها في أكثر من شهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صعود الدولار يهبط بالذهب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صعود الدولار يهبط بالذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).