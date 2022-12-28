2022/12/28 | 19:00 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. الدكات العشائرية هاجس يهدد الاستقرار وسلامة الأمن المجتمعي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7fVBHIqstNU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النجف.. الدكات العشائرية هاجس يهدد الاستقرار وسلامة الأمن المجتمعي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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