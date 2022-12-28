الداخلية تحصي عدد المقبوض عليهم بقضايا المخدرات خلال 2022

2022/12/28 | 19:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عدد المقبوض عليهم بقضايا المخدرات خلال 2022.



وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا للوكالة الرسمية إن “عمليات القبض على مروجي المخدرات تتم بشكل يومي”، مبيناً، أن “عدد الذين تم القبض عليهم بقضايا المخدرات خلال العام الحالي بلغ أكثر من 14 ألف متهم وهذا يعطينا صورة عن جهود القوات الأمنية”.

وأشار إلى أن “أجهزة وزارة الداخلية مستمرة وستكون الجهود أكبر مستقبلا، لأن توجهات وزير الداخلية وقياداتها باتجاه دعم مديرية مكافحة المخدرات لمحاربة هذه الآفة”.

وشدد المحنا على ضرورة أن “يكون هناك دور للمجتمع من خلال الإعلام ورجال الدين والتربية لتثقيف وتحصين أبنائنا من خطر مروجي المخدرات “.

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