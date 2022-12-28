2022/12/28 | 19:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، عن تسهيل إجراءات المسافرين في الحصول على العملة الأجنبية (الدولار).

وقال البنك في بيان، إن "تسهيل الإجراءات تم عن طريق توسيع منافذ بيع العملة الأجنبية (الدولار) نقداً من خلال زيادة حصص منافذ المصارف، وسيتم المباشرة بزيادة حصصها".

وأضاف، أن "منافذ المصارف سيتم توسيعها وسيقوم موظفو البنك المركزي بمتابعة الأداء لدعم جهود المصارف في تمكين الزبائن من الحصول على العملة الأجنبية (الدولار) بيُسر".

وتابع أنه "ستلبي فروع المصارف المبينة في الجدول أدناه طلبات الزبائن ابتداءً من يوم الخميس الموافق 2022/12/29 وخلال أيام العطل الرسمية القادمة (الجمعة، السبت والأحد) وطيلة أيام العمل التي تليها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يعلن تسهيل إجراءات الحصول على الدولار ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يعلن تسهيل إجراءات الحصول على الدولار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).