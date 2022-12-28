بالفيديو.. استمرار نصب مصابيح الإضاءة في ملعب الميناء استعدادا لخليج 25

2022/12/28 | 19:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 28 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: بالفيديو ..استمرار نصب مصابيح الإضاءة في ملعب الميناء استعدادا لخليج...

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استمرار نصب مصابيح الإضاءة في ملعب الميناء استعدادا لخليج 25 أولاً على المسلة.

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