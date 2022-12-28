القضاء يُصدر حكماً بالاعدام لأبرز قيادات “داعش” في كركوك

2022/12/28 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، حكماً بالإعدام بحق ابرز عناصر داعش الإرهابي في كركوك.وذكرت هيئة اعلام الحشد الشعبي، في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “القضاء العراقي اصدر حكماَ بالإعدام، بحق […]

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