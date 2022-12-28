السكك الحديدية تفتح نظام الحجز المسبق لنقل جماهير خليجي25

2022/12/28 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، جاهزية الشركة العامة لسكك حديد العراق، لنقل الجماهير الرياضية من بغداد الى البصرة وبالعكس مرورا بالمناطق الجنوبية.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه”نزولاً عند […]

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