2022/12/28 | 19:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 91-wN_bl_cw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى : رئيس الجمهورية اطلع على مختلف المشاكل التي تواجه الدوائر الحكومية وسبل حلها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مراسلنا في نينوى : رئيس الجمهورية اطلع على مختلف المشاكل التي تواجه الدوائر الحكومية وسبل حلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).