بريطانيا توجه طلبا لإيران بشأن مزدوجي الجنسية

2022/12/28 | 19:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت بريطانيا، اليوم الأربعاء، طلبا

لإيران بالتوقف عن اعتقال مزدوجي

الجنسية، وذلك بعد أن احتجزت السلطات

هناك سبعة لهم صلات بالمملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء

البريطاني ريشي سوناك: "نسعى

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