العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني 2023

2022/12/28 | 19:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير العمل، أحمد الأسدي، اليوم الأربعاء، إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني 2023 قبل موعدها.

وقال الأسدي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)أنه أعلن "إطلاق مبالغ الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني 2023 حرصا منه على اطلاقها قبل موعدها لأكثر من مليون و(671) ألف اسرة بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من (361) مليار دينار"، داعياً "الأسر الى التوجه الى منافذ الصرف لاستلام اعاناتهم".

وبين أن "عدد الأسر المشمولة التي يعيلها رجال بلغ اكثر من مليون و(208) آلاف اسرة بمبلغ يصل الى أكثر من (291) مليار دينار ، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (463) ألف بمبلغ يصل إلى أكثر من (69) مليار دينار، بعد اضافة (95) ألف اسرة من المشمولين من الوجبة الثامنة المستوفين للشروط".

تحرير: غ.



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