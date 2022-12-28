تعرف على أهم الأخبار لعام 2022 للكنديين

2022/12/28 | 20:00 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر استطلاع جديد للرأي أن الكنديين اختاروا الحرب في أوكرانيا بأغلبية ساحقة واحتجاجات “قافلة الحرية” كأهم الأخبار لعام 2022، مع مخاوف اقتصادية مثل ارتفاع التضخم.وجد استطلاع إبسوس الذي تم إجراؤه حصريًا لـ Global News أن 71٪ من الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن الغزو الروسي لأوكرانيا كان أهم قصة دولية في العام الماضي.وبالمقارنة، قال […]

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