2022/12/28 | 20:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CIuRNfXorvg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منح التعيينات على حساب خزينة الدولة.. وسياسة الارضاء قد تثقل كاهل الموازنة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. منح التعيينات على حساب خزينة الدولة.. وسياسة الارضاء قد تثقل كاهل الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).