الأمانة العامة: مشروع الأبنية المدرسية النموذجية سيُنجَز في توقيته المحدد

2022/12/28 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع الأبنية المدرسية النموذجية.

وقال مدير دائرة المشاريع الوطنية والمدرسية بالأمانة، ناظم ناصر حميدي، إن "المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية تتضمن ألف مدرسة في عموم العراق بواقع 15 محافظة موزعة حسب النسبة السكانية، بالاستناد إلى ثلاثة معايير تتمثل بالنسبة السكانية وكذلك المدارس الطينية في كل محافظة والدوام المزدوج والثلاثي". وأضاف حميدي، أن "هناك مشاكل كانت في تسليم الأراضي والتعارضات الموجودة والتجاوزات بالإضافة إلى بعض التحريات للتربة، كون التصميم كان موحداً على جميع الأراضي، وبالتالي وعلى سبيل المثال الجبايش في الناصرية ليست كالجبال في كركوك وعليه تختلف طبيعة التربة"، مؤكداً، أنه "تم معالجة مشاكل التربة والتجاوزات والتعارضات خلال فترة الأشهر الستة الأولى".

ولفت إلى أن "نسب الإنجاز متفاوتة حسب الموقع ومشاكله، وأغلب المشاكل الفنية تعالجت باستثناء بعض المشاكل المالية بسبب نهاية السنة المالية والأزمة المالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ جميعها أسباب أدت إلى عدم تمويل الشركات من البلد الأصل للشركات"، مبيناً، أن "بعض الشركات لجأت إلى الاقتراض الداخلي عبر التعامل مع المصارف، والقسم الآخر استحصلت تمويلاً من شركات بلادها مثل بور جاينا فرع البصرة، والتي تعمل في مجال الطاقة".

وأكد، أن "المشاكل المالية في طور الحل، والعمل جار على قدم وساق وسينجز المشروع في توقيتاته المحددة".

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