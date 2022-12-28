وزير العمل يعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية

2022/12/28 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، الأربعاء، إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني 2023 قبل موعدها.

وقال الأسدي في بيان، إنه "تم إطلاق مبالغ الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني 2023 قبل موعدها لأكثر من مليون و(671) ألف أسرة بمبلغ إجمالي يصل الى أكثر من (361) مليار دينار"، داعياً "الأسر الى التوجه الى منافذ الصرف لاستلام اعاناتهم".

وأضاف، أن "عدد الأسر المشمولة التي يعيلها الرجال بلغ أكثر من مليون و(208) آلاف أسرة بمبلغ يصل إلى أكثر من (291) مليار دينار، فيما بلغ عدد الأسر التي تعيلها نساء أكثر من (463) ألفا بمبلغ يصل إلى أكثر من (69) مليار دينار، بعد إضافة (95) ألف أسرة من المشمولين من الوجبة الثامنة المستوفين للشروط".

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