2022/12/28 | 20:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

شهد سعر صرف الدولار هبوطاً كبيراً خلال الأيام الماضية في السوق السوداء ليلامس قيمته في البنوك الرسمية، إذ فقد 12 جنيهاً.

وانخفض الدولار من مستوى 38 جنيهاً وبنسبة تصل إلى 35% لأقل من 28 جنيهاً لتكون ضربة قاصمة لتجار العملة خلال الأيام الماضية.

وجاء انهيار الدولار الأسود، بعد أن سيطرت حالة الارتباك والتخبط على تجار المتعاملين في السوق الموازية، في الوقت الذي وافق فيه صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر، فضلا عن قرار المركزي رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس أي 3%.

وعلى مستوى البنوك الوطنية والبنك المركزي، استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في غالبية البنوك لليوم التاسع على التوالي.

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