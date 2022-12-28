الليرة السورية

2022/12/28 | 20:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "تسجّل أدنى مستوى لها في التاريخ".."هبوط تاريخي لليرة السورية".."انهيار تاريخي غير مسبوق".هذه العبارات باتت أكثر ما يتداوله ويقرأه السوريون، وفي وقت يوشك العام 2022 على الرحيل، تشهد عملة البلاد ذوبانا في القيمة في سوق العملات الأجنبية، لتصل حتى ساعة إعداد هذا التقرير إلى حد 7100 مقابل الدولار الأميركي الواحد.

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