لا يفقهُ بالمال والاقتصاد.. محامٍ يرفع دعوى ضد محافظ البنك المركزي

2022/12/28 | 20:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / رفع محام عراقي، اليوم الأربعاء، دعوى قضائية ضد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب.

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محامٍ يرفع دعوى ضد محافظ البنك المركزي أولاً على ايرث نيوز.

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