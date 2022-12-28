تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد

2022/12/28 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة “واتس آب” توقف تطبيقها عن العمل لدى الملايين من مستخدمي الهواتف الذكية في غضون أيام قليلة.

وستتوقف خدمة الرسائل الشهيرة عن دعم 49 طرازا مختلفا من الهواتف الذكية اعتبارا من الأسبوع المقبل.

ونظرا لإطلاقه إصدارات جديدة ومحدثة من الهواتف الذكية كل عام، فإن الأجهزة القديمة لن تدعم تطبيق “واتس آب” بعد الآن، وفقا لرؤساء الشركة المملوكة لـ”ميتا”.

وقال متحدث باسم “واتس آب”: “لمواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا، نتوقف بشكل روتيني عن دعم أنظمة التشغيل الأقدم لتوجيه مواردنا لدعم أحدث الأنظمة.



وإذا توقفنا عن دعم نظام التشغيل الخاص بك، فسيتم إخطارك وتذكيرك عدة مرات لترقية جهازك لمواصلة استخدام واتس آب”.

ومن المنتظر أن يتوقف التطبيق، الذي يملك أكثر من مليوني مستخدم، عن العمل في الطرازات القديمة من هواتف عدد من العلامات التجارية الشهيرة، بما في ذلك “آبل” و”سامسونغ” و”هواوي”، بداية من 31 ديسمبر.

ولن يكون “واتس آب” متاحا في 49 هاتف ذكي، حيث لاحظ المطورون أن هذه الأجهزة قد لا تتيح أحدث تحديثات الأمان اللازمة لتشغيل الخدمة.

ومع ذلك، هذا لا يعني أن “واتس آب” سيتوقف عن العمل تماما على الأجهزة القديمة، بل لن يقوم المطورون بإصدار تحديثات منتظمة بعد الآن.



وهذا يعني أن الأخطاء أو المشكلات الأخرى، التي تظهر على هذه الأجهزة، لن يتم إصلاحها بعد الآن.

وقال مسؤولو “واتس آب” في بيان: “الأجهزة والبرامج تتغير كثيرا، لذلك نقوم بانتظام بمراجعة أنظمة التشغيل التي ندعمها ونقوم بإجراء التحديثات.



وقد لا تحتوي هذه الأجهزة أيضا على آخر تحديثات الأمان، أو قد تفتقر إلى الوظائف المطلوبة لتشغيل واتس آب.



ولاختيار ما نتوقف عن دعمه، نقوم كل عام، مثل شركات التكنولوجيا الأخرى، بالنظر في الأجهزة والبرامج الأقدم والتي لا يزال يستخدمها أقل عدد من الأشخاص”.

وقد يتمكن المستخدمون من تحديث نظام التشغيل على هواتفهم القديمة والاستمرار في استخدام “واتس آب” كالمعتاد، ولكن بالنسبة للأجهزة القديمة جدا، بحيث لا يمكن تحديثها إلى أنظمة تشغيل جديدة، سيحتاجون إلى شراء هاتف جديد.

وتوصي شركة “واتس آب” بأن يكون لدى مستخدمي “آبل” نظام iOS 9 وما فوق، بينما يتطلب أندرويد تثبيت الإصدار 4.3 والإصدارات الأحدث، للاستمرار في تلقي الدعم.

وبعد 31 ديسمبر، لن تعمل أي هواتف بها برامج أقدم من تلك الهواتف بشكل موثوق.

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