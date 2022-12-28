أمانة مجلس الوزراء: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع الأبنية المدرسية النموذجية

2022/12/28 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، تحقيق نسب إنجاز متقدمة في مشروع الأبنية المدرسية النموذجية.

وقال مدير دائرة المشاريع الوطنية والمدرسية بالأمانة، ناظم ناصر حميدي، للوكالة الرسمية إن “المرحلة الأولى من مشروع الأبنية المدرسية تتضمن ألف مدرسة في عموم العراق بواقع 15 محافظة موزعة حسب النسبة السكانية ، بالاستناد إلى ثلاثة معايير تتمثل بالنسبة السكانية وكذلك المدارس الطينية في كل محافظة والدوام المزدوج والثلاثي”.



وأضاف حميدي، أن “هناك مشاكل كانت في تسليم الأراضي والتعارضات الموجودة والتجاوزات بالإضافة إلى بعض التحريات للتربة، كون التصميم كان موحداً على جميع الأراضي، وبالتالي وعلى سبيل المثال الجبايش في الناصرية ليست كالجبال في كركوك وعليه تختلف طبيعة التربة”، مؤكداً، أنه “تم معالجة مشاكل التربة والتجاوزات والتعارضات خلال فترة الأشهر الستة الأولى”.ولفت إلى أن “نسب الإنجاز متفاوتة حسب الموقع ومشاكله، وأغلب المشاكل الفنية تعالجت باستثناء بعض المشاكل المالية بسبب نهاية السنة المالية والأزمة المالية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ جميعها أسباب أدت إلى عدم تمويل الشركات من البلد الأصل للشركات”، مبيناً، أن “بعض الشركات لجأت إلى الاقتراض الداخلي عبر التعامل مع المصارف، والقسم الآخر استحصلت تمويلاً من شركات بلادها مثل بور جاينا فرع البصرة، والتي تعمل في مجال الطاقة”.وأكد، أن “المشاكل المالية في طور الحل، والعمل جار على قدم وساق وسينجز المشروع في توقيتاته المحددة”.بدورها، قالت المهندسة المقيمة على المدارس سهاد صالح: إن “دائرة الأشغال والصيانة العامة تشرف على مشروع مدارس الأبنية النموذجية في البصرة بتنفيذ الشركة الصينية بور جاينا”.



وتابعت صالح، “بدأ العمل منذ أكثر من ثمانية أشهر في أطراف البصرة، ثم تباعاً بدأ العمل في بقية أطراف البصرة بنسب إنجاز متفاوتة وصلت في أطراف البصرة من 70% إلى 80%”.



وأكدت، أن “هناك تقدماً في العمل وخلال الأشهر المقبلة سيتم تسريع وتيرة العمل حتى الوصول إلى الإنجاز المطلوب”.

التالي

منذ 57 دقيقة

العمل تعلن إطلاق الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني 2023

منذ ساعتين

وزير الهجرة توعز بتوزيع (6) آلاف حصة اغاثية متنوعة للنازحين والعائدين

منذ 3 ساعات

مستشار حكومي يحدد موعد حسم اكبر مشروع مجاري في تاريخ ديالى

منذ 3 ساعات

الموارد تعلن ارتفاع منسوب بحيرة الرزازة وانخفاض ملوحتها

منذ 5 ساعات

توضيح بشأن تقديم الطلبة وقبولهم في الدراسات العليا

منذ 6 ساعات

آخر تحديث عن سعر صرف الدولار في العراق

منذ 7 ساعات

البنك المركزي يؤكد عدم تكرار الوضع اللبناني بالعراق

منذ 7 ساعات

التخطيط تعلن المباشرة بإعداد التصاميم الأساسية للقرى المرشحة للتطوير

منذ 11 ساعة

الجهد الخدمي يطلق خطته في البصرة

منذ 22 ساعة

الموارد: الامطار عززت الخزين المائي نسبياً وأنعشت الاهوار

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع الأبنية المدرسية النموذجية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء: تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع الأبنية المدرسية النموذجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).