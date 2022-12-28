اجتماع وزراء الدفاع وقادة المخابرات السوريين والأتراك والروس في موسكو

2022/12/28 | 20:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا أجروا محادثات ثلاثية، في موسكو، لبحث سبل حل الأزمة السورية ومكافحة الإرهاب وأزمة اللاجئين.

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