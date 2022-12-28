2022/12/28 | 20:52 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يكسر صمته ويصدر بياناً حول لجنة (أبو رغيف) وسعر الدولار و(سرقة القرن) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/28 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكسر صمته ويصدر بياناً حول لجنة (أبو رغيف) وسعر الدولار و(سرقة القرن)) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يكسر صمته ويصدر بياناً حول لجنة (أبو رغيف) وسعر الدولار و(سرقة القرن)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).