النزاهة تحيل ملف إطعام السجناء إلى الهيئة العليا بعد رصد حالات فساد كبرى

2022/12/28 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند لها يبحثان الإعداد للمعركة القادمة ضد الفساد

- المجتمعون ناقشوا سبل تسريع الإجراءات الخاصَّة بقضيَّة الأمانات الضريبية

- السهر على تنفيذ أوامر القبض والاستقدام الصادرة في القضايا التي تنظرها الهيئة العليا

- إحالة ملف إطعام السجناء إلى الهيئة العليا بعد رصد حالات فساد كبرى تتضمن خروقات مالية وإدارية وقانونية جسيمة

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