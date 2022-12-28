الكاظمي يرد بـ5 نقاط حول أبرز 3

2022/12/28 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

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رد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي اليوم الاربعاء، في 5 نقاط ببيان مطوّل على أبرز 3 مؤاخذات "مثيرة للجدل" على حكومته.

وتتمثل هذه المؤاخذات بقضية رفع الدولار ولجنة ابو رغيف وسرقات الفساد وعلى رأسها سرقة القرن.

وكما تظهر وثيقة البيان أدناه:

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