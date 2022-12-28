مستشار السوداني: لا مخاوف من فقدان السيطرة عقب ارتفاع سعر الدولار

2022/12/28 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مظهر محمد صالح،، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وجود انخفاض لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل تدريجي في السوق المحلي.

وقال صالح، لـ(بغداد اليوم)، إن "سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في السوق المحلي يشهد انخفاضا تدريجيا بعد عدة إجراءات وقرارات اتخذتها السلطة النقدية وبدعم وإسناد من الحكومة العراقية".

وبين ان "الساعات المقبلة والأيام المقبلة سوف تشهد انخفاض مستمر لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لحين يعود لوضعه الطبيعي ولا توجد هناك أي مخاوف من فقدان السيطرة على هذا الامر، بل الامر تحت السيطرة والأمور في طريقها لوضعها الطبيعي يوم بعد يوم".

وارتفع سعر صرف الدولار وتغيّر أكثر من مرة خلال ساعات، إذ وصل يوم أمس إلى عتبة الـ160 ألف دينار لكل ورقة نقدية من فئة 100 دولار، فيما انخفض اليوم إلى حدود 155 ألف دينار.

تحرير: غ.ف

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