2022/12/28 | 20:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RhmRf03i8ig

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يدعو من الموصل، إلى ضرورة تجاوز آثار الإرهـ ـاب عبر البناء والإعمار .. في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئيس الجمهورية يدعو من الموصل، إلى ضرورة تجاوز آثار الإرهـ ـاب عبر البناء والإعمار .. في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).