"فتح باب الهجرة للسودانيين".. توضيح من السفارة الأميركية بالخرطوم

2022/12/28 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت على صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في السودان منشورات تدّعي أن السلطات الأميركية أعلنت فتح باب الهجرة أمام السودانيين للعمل أو للدراسة.

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