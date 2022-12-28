موسكو تجمع وزراء دفاع ثلاث دول لحل الازمة السورية

2022/12/28 | 21:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بحث وزراء دفاع روسيا سيرغي شويجو، وسوريا علي محمود عباس، وتركيا خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، سبل حل الأزمة السورية في محادثات ثلاثية في موسكو. وذكر بيان للوزارة الروسية،اطلع عليه / المركز […]

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