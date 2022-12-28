2022/12/28 | 21:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عبدالله عطية في بلد مثل العراق، عاش مواطنوه عشرات السنوات تحت نظام اقتصادي اشتراكي تمتلك الدولة وسائل الانتاج جميعها، ترسخت ثقافة الوظيفة الحكومية، حتى وصلت اعداد الموظفين الى درجة اثقلت كاهل الموازنات العامة دون جدوى او تطور في القطاع الانتاجي.من يرى وجود قرابة الاربعة مليون وربع موظف، من اصل ٤٠ مليون، بما […]

ظهرت المقالة الحكومة وزيادة الموظفين..



جدل ومخاوف من تحول الموازنات القادمة الى تشغيلية فقط أولاً على ايرث نيوز.

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