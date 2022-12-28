ننفذ مشاريع بمستوى عال في المحافظات.. العتبة الحسينية: مشاريعنا ليست ربحية

2022/12/28 | 21:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الأمين العام للعتبة الحسينية

المقدسة الأستاذ حسن رشيد العبايجي،

الاربعاء، ان المشاريع التي تنفذها

إدارة العتبة المقدسة لا تهدف من

خلالها تحقيق مكسب مادي ولن تكون بديلا

عن مشاريع الدولة وانما سندا

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